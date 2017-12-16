16.12.2017 | 14:47

24-летний пензенец, разместивший объявление в интернете, стал жертвой мошенника.

Молодой человек готов был взять деньги в долг под залог или расписку. Об этом он и сообщил в Сети. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сказал, что поможет оформить кредит. За свои услуги он попросил 20% от суммы кредита.

Пензенец принял условия. Вскоре «сотрудник банка» перезвонил вновь и сказал, что все устроил: кредит одобрен, а для его получения необходимо перечислить 5 000 рублей на счет абонентского номера телефона.

В ожидании денег потенциальный заемщик перевел сумму. После этого телефон «банковского работника» оказался отключен. Обманутый мужчина обратился в полицию. Он сообщил, что знал о подобных случаях обмана, но собеседник был настолько убедителен, что пензенец ему поверил.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.