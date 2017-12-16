16.12.2017 | 10:25

24-летняя жительница Колышлейского района, имеющая детей 2009, 2013 и 2015 годов рождения, жестоко обращалась с ними. Эти факты выявила прокуратура.

Многодетная мать не занималась воспитанием и содержанием детей, надолго оставляла их без присмотра и без еды, кричала на них нецензурной бранью, применяла физическую силу.

Так, в конце июня 2016 года женщина разозлилась на голодную семилетнюю дочь, просившую еды, и дала ей пощечину. В сентябре 2017 года она ударила девочку после возвращения со школьного родительского собрания.

По материалам проверки следственным органом было возбуждено уголовное дело. Мировой судья оштрафовал многодетную мать на 7 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

«По иску прокурора района Колышлейский районный суд ограничил женщину в родительских правах. Решение суда в законную силу не вступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.