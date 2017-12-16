16.12.2017 | 16:22

Сейчас на улице Володарского, 83, нет даже вывески «Бискай тур», но всего несколько месяцев назад здесь работала туристическая фирма, которая оставила без отдыха за границей десятки пензенцев. При этом люди заплатили за путевки сотни тысяч рублей.

В настоящий момент по решению суда туристическая компания должна прекратить деятельность.

В начале осени обманутые люди рассказывали свои истории. Например, Наталья и Лариса, прилетев в Турцию, узнали, что их ваучер на проживание поддельный, отель не забронирован, трансфер и обратный перелет не оплачены. Женщины по телефону уговорили представительницу турфирмы перечислить деньги за трехдневное пребывание в гостинце.

«На четвертый день мы получаем смс от нее: «Доброе утро! Больше не имею возможности оплачивать проживание в отеле. Билеты на обратный путь тоже покупайте сами», - рассказала обманутая пензячка Лариса Борисова.

А Юрию вообще не пришлось уезжать из Пензы - он не смог получить на руки документы.

«Утром пришел сюда, чтобы выяснить ситуацию, но застал только закрытую дверь, а телефоны уже не отвечали», - пояснил житель города Пензы Юрий Тюряев.

К служителям Фемиды с иском против «Бискай тура» обратились специалисты Управления Роспотребнадзора.

«Кроме того, что люди остались без летнего отдыха, некоторые из них оказались в чужой стране без обратных билетов и крыши над головой. В результате деятельности фирмы «Бискай тур» пострадало более 60 человек», - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Постановление о прекращении деятельности «Бискай тура» вынесено заочно и пока не вступило в законную силу.

Тем временем в Октябрьском районном суде уже было рассмотрено несколько исков горожан против предпринимательницы, связанной с фирмой.

Так, житель Заречного хочет вернуть свои 200 тысяч рублей, которые заплатил за поездку семьи в Грецию, но не смог даже вылететь из Москвы - выданные ему в пензенской компании электронные билеты оказались недействительными. Также у него возникли проблемы с ваучером на заселение в отель.

Мужчина с расстроенными женой и детьми вернулся в Пензу и подал иск. Суд частично удовлетворил требования несостоявшегося туриста.

«Суд взыскал денежные средства в связи с отказом от исполнения договора реализации туристического продукта, взыскал расходы на проезд, стоянку и проживание семьи истца, компенсацию морального вреда, а так же штраф за неисполнение требований потребителя. Общая сумма составила более 320 тысяч рублей», - доложила помощник председателя Октябрьского районного суда Ольга Гнидина.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения мошенническим путем денежных средств клиентов туристического агентства.