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Криминал | В Кузнецке фирма заплатит 50 000 р. за продажу алкоголя без документов

15.12.2017|11:58
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В четверг, 14 декабря, в Пензенской области вступило в силу постановление, по которому ООО «Триумф» признано виновным в нарушении особых правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

13 июля выяснилось, что в магазине «Стопка», расположенном в Кузнецке, были допущены к продаже 22 полулитровых бутылки водки «Океан» без сопроводительных документов.

За это Кузнецкий районный суд назначил организации штраф в размере 50 000 рублей с конфискацией алкоголя.

Однако представитель юридического лица не согласился с решением и подал жалобу в областной суд, где ее оставили без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Пензенского облсуда.

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