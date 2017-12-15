15.12.2017 | 10:56

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже металла. Инцидент имел место в среду, 13 декабря.

Во время патрулирования улицы Кулакова представители правоохранительных органов заметили двух подозрительных мужчин. Один из них нес мешок с металлическими предметами.

Увидев автомобиль со спецсигналами, злоумышленники решили пуститься в бега, но были задержаны.

Выяснилось, что металл был похищен из дома на улице Ставского, где проводилась замена лифта.

«Для дальнейшего разбирательства двое мужчин 1974 и 1976 годов рождения были переданы сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.