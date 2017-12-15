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Криминал | На улице Кулакова подозреваемых в краже металла взяли с поличным

15.12.2017|10:56
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже металла. Инцидент имел место в среду, 13 декабря.

Во время патрулирования улицы Кулакова представители правоохранительных органов заметили двух подозрительных мужчин. Один из них нес мешок с металлическими предметами.

Увидев автомобиль со спецсигналами, злоумышленники решили пуститься в бега, но были задержаны.

Выяснилось, что металл был похищен из дома на улице Ставского, где проводилась замена лифта.

«Для дальнейшего разбирательства двое мужчин 1974 и 1976 годов рождения были переданы сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|15.12.2017 11:06|

"решили пуститься в бега" ну и фразочки у журналюг

Гость|15.12.2017 12:10|

на Воронова 2 когда меняли лифты и асфальтировали двор дворник вместе с собутыльниками тоже всему заборчику и металлу ноги приставил.

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