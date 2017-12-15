15.12.2017 | 18:19

Жителю Каменки грозит от трех до семи лет лишения свободы за истязание шестилетней девочки. Расследование уголовного дела завершено. Было установлено, что 34-летний мужчина на протяжении определенного времени избивал дочь своей сожительницы.

«Привязывал ее за ногу веревкой к кровати и оставлял на длительное время без присмотра взрослых. В один из таких дней, когда обвиняемый отвязал вечером девочку от кровати, он лишил ее пищи до утра следующего дня. Свои противоправные действия обвиняемый объяснял плохим поведением девочки, тем, что она его просто не слушается, то есть воспитательными целями», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Ни сладкого, ни ещё чего она не видела. Приходили на Пасху, даешь ей конфетку, а она прямо трясется. Фантики сразу разворачивает, конфеты в рот пихает», - рассказала соседка.

О том, что девочка подвергалась домашнему насилию со стороны отчима, догадывались и соседи: они слышали детский плач. Мать ребенка пыталась защитить дочь от нападок гражданского мужа, но, вероятно, не могла противостоять его действиям. Вместе с девочкой женщина жила в его квартире.

«Органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних девочка изъята их семьи», - добавила Татьяна Махницкая.

А жестокого «воспитателя» ожидает суд.