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Криминал | 42-летний кузнечанин отомстил обидчику, вонзив ему нож в сердце

15.12.2017|09:23
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Суд вынес приговор 42-летнему жителю Кузнецка, признав его виновным в нескольких преступлениях - убийстве, угрозе убийством, краже и угоне.

Вечером 30 января этого года мужчина и его приятель пришли в гости к общему знакомому, проживающему на улице Рабочей в Кузнецке. В квартире находилась 44-летняя знакомая хозяина.

Все четверо употребили алкоголь. Выпито было столько, что гость, упав на стол, уронил всю посуду. Возмущенный хозяин ударил неуклюжего гостя по лицу. Тот развернулся и молча ушел.

Вернувшись домой, оскорбленный кузнечанин взял нож и вернулся к обидчику. Скрывая гнев, он вновь присоединился к застолью с мужчинами. Вскоре приятель собрался домой и позвал его с собой. Тот ответил, что догонит.

Уже на пороге уходивший гость оглянулся и увидел, что в груди у хозяина жилья из груди торчит нож, а над ним стоит его приятель. Испугавшись за свою жизнь, он выбежал из квартиры. Через несколько минут 38-летний мужчина скончался от колото-резаного ранения грудной полости с повреждением сердца.

В этот момент из другой комнаты вышла женщина и увидела на кухне тело хозяина квартиры. Агрессор набросился на нее, заломил руку, схватил руками за шею и начал душить, угрожая убить. Наконец он отпустил перепуганную женщину, которая была убеждена, что ее жизни пришел конец.

После этого кузнечанин ушел из квартиры, захватив шуруповерт и перфоратор в комплекте с инструментами общей стоимостью чуть более 5 тысяч рублей. А на следующий день он вернулся к дому убитого и угнал автомобиль ВАЗ-2110, оставив его возле своего жилища.

«Мужчина был задержан и по решению суда заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото с сайта penza.sledcom.ru
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Гость|15.12.2017 10:06|

penzainform.ru писал(a):

женщину, которая была убеждена, что ее жизни пришел конец
Журналисты отжигают...

Гость|15.12.2017 10:15|

Настоящий мужчина, он отомстил за оскорбление. Он как Рэмбо, он не обижается , он мстит!

Гость|15.12.2017 10:29|

так кто-же убийца гость приятеля хозяина или приятель гостя хозяина или кузнечанин ... ПензаИнформ снова зажигает

Гость|15.12.2017 10:35|

А название - прям звучит как в блокбастере про героя.

Гость|15.12.2017 10:35|

penzainform.ru писал(a):

Испугавшись за свою жизнь, он выбежал из квартиры. Через несколько минут 38-летний мужчина скончался
- Кто на ком стоял?

Гость|15.12.2017 10:36|

Гость писал(a):

Настоящий мужчина, он отомстил за оскорбление. Он как Рэмбо, он не обижается , он мстит!
В ответ надо было нос сломать а не убивать

Имя: Гость
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