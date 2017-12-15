15.12.2017 | 09:23

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Кузнецка, признав его виновным в нескольких преступлениях - убийстве, угрозе убийством, краже и угоне.

Вечером 30 января этого года мужчина и его приятель пришли в гости к общему знакомому, проживающему на улице Рабочей в Кузнецке. В квартире находилась 44-летняя знакомая хозяина.

Все четверо употребили алкоголь. Выпито было столько, что гость, упав на стол, уронил всю посуду. Возмущенный хозяин ударил неуклюжего гостя по лицу. Тот развернулся и молча ушел.

Вернувшись домой, оскорбленный кузнечанин взял нож и вернулся к обидчику. Скрывая гнев, он вновь присоединился к застолью с мужчинами. Вскоре приятель собрался домой и позвал его с собой. Тот ответил, что догонит.

Уже на пороге уходивший гость оглянулся и увидел, что в груди у хозяина жилья из груди торчит нож, а над ним стоит его приятель. Испугавшись за свою жизнь, он выбежал из квартиры. Через несколько минут 38-летний мужчина скончался от колото-резаного ранения грудной полости с повреждением сердца.

В этот момент из другой комнаты вышла женщина и увидела на кухне тело хозяина квартиры. Агрессор набросился на нее, заломил руку, схватил руками за шею и начал душить, угрожая убить. Наконец он отпустил перепуганную женщину, которая была убеждена, что ее жизни пришел конец.

После этого кузнечанин ушел из квартиры, захватив шуруповерт и перфоратор в комплекте с инструментами общей стоимостью чуть более 5 тысяч рублей. А на следующий день он вернулся к дому убитого и угнал автомобиль ВАЗ-2110, оставив его возле своего жилища.

«Мужчина был задержан и по решению суда заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.