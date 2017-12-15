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Криминал | 19-летний пензенец признался в краже шампуня от перхоти

15.12.2017|10:15
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19-летний житель Пензы задержан по подозрению в магазинной краже. Выбор товара, на который положил глаз молодой человек, удивляет нестандартностью: он вынес из магазина, расположенного на улице Лермонтова, 10 флаконов шампуня от перхоти. Кроме того, в ассортимент похищенного вошла и вполне традиционная добыча магазинных воришек - полуторалитровая бутылка пива.

О краже в отдел полиции № 4 сообщила представитель торговой организации. Общая стоимость похищенной продукции составила 2 909 рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого, который сознался в краже. Несмотря на юный возраст, он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|15.12.2017 10:25|

16 лет ему дайте...строгача

Гость|15.12.2017 10:27|

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на юный возраст, он уже привлекался к уголовной ответственности.
Бедный мальчик... Кто знает губину его сердца и причины его поступков... Поганейшие коммерсанты!!! Гореть вам однозначно в аду твари предпринимательские.

Гость|15.12.2017 10:33|

Гость писал(a):

Кто знает причины его поступко
Отсутствие мозга.

Гость|15.12.2017 10:44|

Гость писал(a):

причины его поступков...
Просто дебил

Гость|15.12.2017 10:44|

Власть никого не боялась и не боится, но она не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство преквращается в какую-то мутную лужу, в которой олигархи ловят золотую рыбку, как было у нас в 90-е и происходит на Украине.интересно по его мнению у нас не лужа мутная

Гость|15.12.2017 10:45|

Гость писал(a):

Кто знает причины его поступко

Отсутствие мозга.

Это у тебябесноватый полное отсуствие мозга и хуже того РАЗУМА. Знали бы вы тупоголовые сколько В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ САМИ ТОРГАШКИ ВОРУЮ И МОШЕННИЧАЮТ травя вас и ваших детей просроченными товарами активно подделывая даты... ПОВТОРЯЮ В КАЖДОМ(!!!)МАГАЗИНЕ.

Гость|15.12.2017 10:45|

Гость писал(a):

Кто знает губину его сердца и причины его поступков... Поганейшие коммерсанты!!! Гореть вам однозначно в аду твари предпринимательские.
Ты его подельник?

Гость|15.12.2017 10:45|

в стране стабильно одно-президент

Гость|15.12.2017 10:46|

хоть мужик не бородатый а лысый,но не видит лужи чтоль

Гость|15.12.2017 10:46|

Гость писал(a):

Ты его подельник?
Нет скотоподобный ты ошибся. Я Человек.

Гость|15.12.2017 10:47|

Гость писал(a):

Это у тебябесноватый полное отсуствие мозга и хуже того РАЗУМА. Знали бы вы тупоголовые сколько В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ САМИ ТОРГАШКИ ВОРУЮ И МОШЕННИЧАЮТ травя вас и ваших детей просроченными товарами активно подделывая даты... ПОВТОРЯЮ В КАЖДОМ(!!!)МАГАЗИНЕ.
Не пойман не вор. Так что ловите а потом п???ите

Гость|15.12.2017 10:47|

Гость писал(a):

хоть мужик не бородатый а лысый,но не видит лужи чтоль
Если у мужчины нет бороды он БАБА он ПИДОР.

Гость|15.12.2017 10:48|

Гость писал(a):

Ты его подельник?

Нет скотоподобный ты ошибся. Я Человек.

Это ты амебоподобный ошибся ЧЕЛОВЕК ЭТО Я

Гость|15.12.2017 10:49|

Гость писал(a):

Если у мужчины нет бороды он БАБА он ПИДОР.
Или путин?

Гость|15.12.2017 10:50|

Гость писал(a):

Не пойман не вор. Так что ловите а потом п???ите
ГОСПОДЬ ВАС ВСЕХ ТВАРЕЙ ПРОДАВЩИЦ И АДМИНИСТРАТОРОВ ДАВНО ПРИГОВОРИЛ К АДУ И ОСТАВИЛ... ВЫ ЕЩЁ ВАШИХ ДЕТЁНЫШЕЙ ТРАГИЧЕСКИ ГИБНУЩИХ ХОРОНИТЬ БУДЕТЕ И МНОГО МНОГО ИНОГО ГОРЯ НАХЛЕБАЕТЕСЬ ОДНОЗНАЧНО.

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Имя: Гость
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