15.12.2017 | 10:15

19-летний житель Пензы задержан по подозрению в магазинной краже. Выбор товара, на который положил глаз молодой человек, удивляет нестандартностью: он вынес из магазина, расположенного на улице Лермонтова, 10 флаконов шампуня от перхоти. Кроме того, в ассортимент похищенного вошла и вполне традиционная добыча магазинных воришек - полуторалитровая бутылка пива.

О краже в отдел полиции № 4 сообщила представитель торговой организации. Общая стоимость похищенной продукции составила 2 909 рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого, который сознался в краже. Несмотря на юный возраст, он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.