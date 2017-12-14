14.12.2017 | 12:05

Во вторник, 12 декабря, наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицы Пензы, получил сообщение о том, что в баре на улице Суворова мужчина ранен ножом.

Стражи порядка в считанные минуты прибыли на место и задержали злоумышленника до того, как он успел покинуть заведение.

При осмотре помещения был найден раскладной нож. Сотрудники Росгвардии оказали потерпевшему первую помощь и вызвали неотложку. Прибывшие медики госпитализировали раненого.

При выяснения обстоятельств инцидента выяснилось, что в зале бара между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин достал из кармана нож и вонзил его оппоненту в ногу.

«Задержанный - 31-летний гражданин Азербайджана - был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.