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Криминал | В пензенском баре гражданин Азербайджана устроил поножовщину

14.12.2017|12:05
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Во вторник, 12 декабря, наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицы Пензы, получил сообщение о том, что в баре на улице Суворова мужчина ранен ножом.

Стражи порядка в считанные минуты прибыли на место и задержали злоумышленника до того, как он успел покинуть заведение.

При осмотре помещения был найден раскладной нож. Сотрудники Росгвардии оказали потерпевшему первую помощь и вызвали неотложку. Прибывшие медики госпитализировали раненого.

При выяснения обстоятельств инцидента выяснилось, что в зале бара между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин достал из кармана нож и вонзил его оппоненту в ногу.

«Задержанный - 31-летний гражданин Азербайджана - был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.12.2017 12:20|

дэбил. теперь поедет в места не столь отдаленные. а мог просто "мандарынами таргавать"

Гость|14.12.2017 12:23|

понаехали тут носатые

Гость|14.12.2017 12:24|

Не поедет в те места, поверь, приедет чемодан с деньгами и он поедет домой и суда не будет.

Гость|14.12.2017 12:30|

Рафик неуэвиновен!

Гость|14.12.2017 12:36|

Они все с ножами или огнестрелами. Задерживать и депортировать. Они только силу понимают. Эрдоган Вам пример.

Гость|14.12.2017 12:57|

Да, я-православный!

Гость|14.12.2017 13:11|

Убивать на месте!

Гость|14.12.2017 13:12|

Азербайджанцы - самая беспринципная нация в части торговли. Обманывают даже своих.

Гость|14.12.2017 13:16|

Про "Эдем" что ли?

Гость|14.12.2017 13:28|

Поди из подтишка ножом ткнул и убежал,сволочина поганая. Теперь среди своих арол..

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