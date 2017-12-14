Во вторник, 12 декабря, наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицы Пензы, получил сообщение о том, что в баре на улице Суворова мужчина ранен ножом.
Стражи порядка в считанные минуты прибыли на место и задержали злоумышленника до того, как он успел покинуть заведение.
При осмотре помещения был найден раскладной нож. Сотрудники Росгвардии оказали потерпевшему первую помощь и вызвали неотложку. Прибывшие медики госпитализировали раненого.
При выяснения обстоятельств инцидента выяснилось, что в зале бара между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин достал из кармана нож и вонзил его оппоненту в ногу.
«Задержанный - 31-летний гражданин Азербайджана - был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
дэбил. теперь поедет в места не столь отдаленные. а мог просто "мандарынами таргавать"