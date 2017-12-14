14.12.2017 | 16:08

Ранее судимая жительница Пензы решила, что красота требует жертв, и попыталась добыть средства по уходу за лицом любой ценой, так как денег у нее не было. В одной из аптек ей приглянулись четыре тюбика.

«Продавщица увидела, что я беру, и сказала поставить на место. У меня в кармане был ножик, я направила его на продавщицу, велела ей отойти. Потом я забрала кремы, положила их в карман и ушла», - рассказала подозреваемая.

Сотрудница аптеки вызвала полицию. Спустя полчаса злоумышленницу задержали.

«Ею оказалась жительница нашего города, 1995 года рождения, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Девушка была допрошена по существу подозрений и дала признательные показания», - сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по городу Пензе Сергей Кубрин.

За разбой подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.