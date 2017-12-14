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Криминал | Пензячка совершила разбойное нападение на аптеку ради крема для лица

14.12.2017|16:08
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Ранее судимая жительница Пензы решила, что красота требует жертв, и попыталась добыть средства по уходу за лицом любой ценой, так как денег у нее не было. В одной из аптек ей приглянулись четыре тюбика.

«Продавщица увидела, что я беру, и сказала поставить на место. У меня в кармане был ножик, я направила его на продавщицу, велела ей отойти. Потом я забрала кремы, положила их в карман и ушла», - рассказала подозреваемая.

Сотрудница аптеки вызвала полицию. Спустя полчаса злоумышленницу задержали.

«Ею оказалась жительница нашего города, 1995 года рождения, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Девушка была допрошена по существу подозрений и дала признательные показания», - сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по городу Пензе Сергей Кубрин.

За разбой подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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Гость|14.12.2017 18:43|

На первый раз дуреха лет на 6 забудет про крема ...

Гость|14.12.2017 18:44|

А ведь могла сделать кому либо минет и купить пару тюбиков ... нет, выбрала разбой.

Гость|14.12.2017 19:03|

За крем до 10 лет! А за 150 млн Домашний арест Вене!

Имя: Гость
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