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Криминал | Любовь к лилиям привела кузнечанина на скамью подсудимых

14.12.2017|10:10
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Суд вынес приговор 24-летнему жителю Кузнецка, признав его виновным в грабеже.

В октябре молодой человек зашел в магазин «Цветы». Сделав вид, что хочет сделать покупку, он взял букет из семи лилий и скрылся, игнорируя требования продавца вернуть товар. Материальный ущерб, нанесенный индивидуальному предпринимателю, составил 1 770 рублей.

Мужчину с букетом задержали сотрудники Росгвардии, получившие описание злоумышленника. Они обнаружили его во дворе одного из соседних домов, возле кафе.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства.

«Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. На осужденного возложена обязанность являться на регистрацию в установленные дни и не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого областного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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