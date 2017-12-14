14.12.2017 | 13:17

54-летняя никольчанка, оставившая свой ВАЗ-2109 на улице Маяковского, обнаружила, что машина пропала.

Автовладелица обратилась с заявлением в полицию. Как выяснилось, ключи она оставила в замке зажигания. Этим и воспользовались злоумышленники. Впрочем, далеко они не уехали: стражи порядка обнаружили «девятку» в райцентре на улице Калинина.

Полицейские установили, что к угону причастны двое местных жителей. Один из них к 25 годам имеет судимость, второй еще не достиг совершеннолетия.

«Они признались в содеянном. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.