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Криминал | Жительницу Пензенского района осудят за мошенничество в Интернете

13.12.2017|15:35
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26-летняя жительница Подмосковья стала жертвой мошенничества, совершив сделку в интернете. Намереваясь купить шубу, она связалась в социальной сети с потенциальным продавцом.

«Увидела объявление, что она продает норковую шубу за 25 тысяч. Скидка большая, поэтому данное предложение меня заинтересовало», - рассказала потерпевшая

Вожделенный товар новая знакомая из Санкт-Петербурга обещала отправить покупательнице только после того, как получит 100% предоплаты. Такое условие девушку не смутило, и она отправила деньги на счет продавца, которая после получения суммы покинула интернет-пространство.

Покупательница поняла, что ее обманули, и написала заявление в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась 23-летняя жительница Пензенского района. Подозреваемая в ходе допроса дала признательные показания и в содеянном раскаялась», - сообщила начальник отдела дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Чистосердечное признание не избавит девушку от уголовного наказания за мошенничество. Девушка может лишиться свободы на срок до 2-х лет.

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