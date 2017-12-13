13.12.2017 | 15:35

26-летняя жительница Подмосковья стала жертвой мошенничества, совершив сделку в интернете. Намереваясь купить шубу, она связалась в социальной сети с потенциальным продавцом.

«Увидела объявление, что она продает норковую шубу за 25 тысяч. Скидка большая, поэтому данное предложение меня заинтересовало», - рассказала потерпевшая

Вожделенный товар новая знакомая из Санкт-Петербурга обещала отправить покупательнице только после того, как получит 100% предоплаты. Такое условие девушку не смутило, и она отправила деньги на счет продавца, которая после получения суммы покинула интернет-пространство.

Покупательница поняла, что ее обманули, и написала заявление в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась 23-летняя жительница Пензенского района. Подозреваемая в ходе допроса дала признательные показания и в содеянном раскаялась», - сообщила начальник отдела дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Чистосердечное признание не избавит девушку от уголовного наказания за мошенничество. Девушка может лишиться свободы на срок до 2-х лет.