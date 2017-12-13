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Криминал | В Пензенской области судебный пристав присвоила 10 000 рублей

13.12.2017|12:29
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В Пензенской области судебному приставу вынесли приговор по статье «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса РФ.

Специалисты отдела противодействия коррупции регионального УФССП выявили преступление при проверке квитанционных книжек, которые заполняют судебные приставы-исполнители.

Сотрудница одного из подразделений вписывала в квитанции неполную сумму полученных средств, а остальные деньги присваивала. В общей сложности она забрала себе 10 000 рублей.

В суде женщина полностью признала свою вину. Учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Приговор обжалован не был и вступил в законную силу 12 декабря 2017 года», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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Гость|13.12.2017 12:44|

Ну если приставы воруют! То остальным сам Бог велел????

Гость|13.12.2017 12:55|

В турьму!!!

Имя: Гость
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