13.12.2017 | 12:29

В Пензенской области судебному приставу вынесли приговор по статье «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса РФ.

Специалисты отдела противодействия коррупции регионального УФССП выявили преступление при проверке квитанционных книжек, которые заполняют судебные приставы-исполнители.

Сотрудница одного из подразделений вписывала в квитанции неполную сумму полученных средств, а остальные деньги присваивала. В общей сложности она забрала себе 10 000 рублей.

В суде женщина полностью признала свою вину. Учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Приговор обжалован не был и вступил в законную силу 12 декабря 2017 года», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.