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Криминал | В Нижнем Ломове из магазина украли бутылку виски и красную икру

13.12.2017|10:53
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В Нижнем Ломове обокрали торговую точку на улице Островского. Судя по добыче, злоумышленники уже начали готовиться к празднованию Нового года: они решили не платить за полулитровую бутылку виски и две банки красной икры.

Представитель магазина обратилась в районный отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место происшествия, установили личности подозреваемых в краже элитного алкоголя и рыбного деликатеса.

Ими оказались двое местных жителей 24 и 26 лет, ранее судимые.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|13.12.2017 11:15|

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ. ГУЛЯЙ РВАНИНА ОТ РУБЛЯ И ВЫШЕ.

Имя: Гость
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