13.12.2017 | 10:53

В Нижнем Ломове обокрали торговую точку на улице Островского. Судя по добыче, злоумышленники уже начали готовиться к празднованию Нового года: они решили не платить за полулитровую бутылку виски и две банки красной икры.

Представитель магазина обратилась в районный отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место происшествия, установили личности подозреваемых в краже элитного алкоголя и рыбного деликатеса.

Ими оказались двое местных жителей 24 и 26 лет, ранее судимые.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.