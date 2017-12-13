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Криминал | В деле экс-вице-губернатора фигурирует земельный участок стоимостью 460 тыс.

13.12.2017|19:35
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Бывший высокопоставленный чиновник аппарата правительства Пензенской области подозревается в мошенничестве. В отношении Валерия Савина, который до конца ноября этого года занимал кресло вице-губернатора, возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

Валерию Савину инкриминируют, «по данным следствия, ... получение мошенническим путем права на чужое имущество - земельный участок из состава земель населенных пунктов в городе Пензе (одного из садоводческих товариществ) стоимостью 460 тысяч рублей. В результате противоправных действий муниципальному образованию городу Пензе причинен ущерб в крупном размере».

Путь Валерия Савина по карьерной лестнице начался в 90-х годах. С 1998 года он являлся заместителем главы администрации Пензы, в 2008-м возглавил Первомайский район, затем перешел в Ленинский, но пробыл там недолго. Он получил должность заместителя председателя областного правительства. Спустя шесть лет Савин уже был вице-губернатором региона.

«Вы представляете, какая огромная работа необходима для того, чтобы поддерживать все это богатство в хорошем состоянии», - комментировал чиновник, еще будучи на высоком посту.

Официально должность вице-губернатора Валерий Савин оставил по собственному желанию.

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Гость|13.12.2017 19:50|

Так, вред кому, товариществу или городу в целом. Мне например не нанесен вред. Пусть себе выращивает капусту. Только уж слишком дорогая она получится.

Гость|13.12.2017 19:51|

А какое образование у жены Савина, которая работает заместителем начальника управления образования пензы. Есть ли у нее педагогическое образование?

Гость|13.12.2017 19:56|

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Гость|13.12.2017 20:01|

penzainform.ru писал(a):

причинен ущерб в крупном размере»

Разве это крупный размер? Стоимость средней народной машины.

Гость|13.12.2017 20:02|

Гость писал(a):

Есть ли у нее педагогическое образование?

В наше время это не обязательно.

Гость|13.12.2017 20:19|

а его зять на госслужбе?

Гость|13.12.2017 20:24|

.Были золотые времена,когда таких расстреливали.

Всё очень скоро вернётся . Тебе дадим парабеллум .

Гость|13.12.2017 20:26|

Путь Валерия Савина по карьерной лестнице начался в 90-х годах. С 1998 года он являлся заместителем главы администрации Пензы, в 2008-м возглавил Первомайский район, затем перешел в Ленинский, но пробыл там недолго. Он получил должность заместителя председателя областного правительства. Спустя шесть лет Савин уже был вице-губернатором региона.

Вы представляете сколько за ним грехов набралось за это время .

Гость|13.12.2017 20:42|

. Есть ли у нее педагогическое образование?

Нет у неё образования .

Гость|13.12.2017 21:00|

Валерий Савин подозревается в получении мошенническим путем права на муниципальный земельный участок стоимостью 460 000 рублей и нанесении городу Пензе ущерба в крупном размере.

Гость|13.12.2017 21:03|

За державу обидно!

Имя: Гость
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