13.12.2017 | 19:35

Бывший высокопоставленный чиновник аппарата правительства Пензенской области подозревается в мошенничестве. В отношении Валерия Савина, который до конца ноября этого года занимал кресло вице-губернатора, возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

Валерию Савину инкриминируют, «по данным следствия, ... получение мошенническим путем права на чужое имущество - земельный участок из состава земель населенных пунктов в городе Пензе (одного из садоводческих товариществ) стоимостью 460 тысяч рублей. В результате противоправных действий муниципальному образованию городу Пензе причинен ущерб в крупном размере».

Путь Валерия Савина по карьерной лестнице начался в 90-х годах. С 1998 года он являлся заместителем главы администрации Пензы, в 2008-м возглавил Первомайский район, затем перешел в Ленинский, но пробыл там недолго. Он получил должность заместителя председателя областного правительства. Спустя шесть лет Савин уже был вице-губернатором региона.

«Вы представляете, какая огромная работа необходима для того, чтобы поддерживать все это богатство в хорошем состоянии», - комментировал чиновник, еще будучи на высоком посту.

Официально должность вице-губернатора Валерий Савин оставил по собственному желанию.