12.12.2017 | 16:42

Искали нетрезвых водителей, а обнаружили убийцу лося. В Земетчинском районе на окраине села Большая Измора сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль УАЗ Хантер, в котором при досмотре были обнаружены охотничьи ружья и мешки с частями туши животного.

«На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу, а также представителя министерства лесного хозяйства Пензенской области, который определил, что убитым животным является лось», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Водителя автомобиля, 58-летнего жителя села Земетчино, доставили в полицейский участок. Задержанный рассказал, что убивать лося ни он, ни его друзья не хотели. Целью охотников были кабаны, на это у них имелась соответствующая лицензия.

«По словам подозреваемого, в тот момент, когда охотники спустили собак, через некоторое время в 30 метрах от себя они увидели лося. Он произвел два прицельных выстрела. Остальные участники пояснили, что ничего не знали», - добавила Ольга Евдокимова.

Убитое животное подозреваемый и его товарищи разделали, шкуру и топоры оставили в снегу. Теперь незаконному охотнику грозит штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или 6-месячный арест.