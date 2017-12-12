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Криминал | В Пензе вынесен приговор насильнику, напавшему на мать и дочь

12.12.2017|13:05
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Октябрьский районный суд Пензы вынес приговор 25-летнему жителю города. В мае 2017 года он освободился из колонии-поселения, а утром 29 июля совершил сразу несколько преступлений. Это были насильственные действия сексуального характера, изнасилование и угроза убийством.

У пруда возле горбольницы № 6 горожанин увидел шедших мимо двух женщин - мать и дочь - и решил удовлетворить свою похоть. Он накинул на голову и лицо рубашку, неожиданно схватил старшую из прохожих за руку и ударил ее по голове. Женщина упала, а ее дочь принялась оттаскивать преступника и звать на помощь.

Но пьяный мужчина ударил девушку кулаком по лицу, а мать повалил на землю и начал избивать, грозил свернуть ей шею и переломать ноги, требовал не мешать насиловать ее дочь.

Затем он схватил девушку за волосы, бросил на лежавшую мать и, нанося удары, угрожая убить и изувечить, стащил с нее одежду. Впоследствии при осмотре жертва насильника вся, от головы до ног, оказалась в ссадинах и кровоподтеках.

Мать и дочь отбивались, кричали, звали на помощь. Но агрессор пригрозил, что не отпустит их живыми. Своей яростью он сломил у обеих жертв волю к сопротивлению, а затем изнасиловал девушку, раньше никогда не имевшую интимных отношений, и совершил с ней другие сексуальные действия.

В суде преступник заявил, что никого не бил и не насиловал, просто из-за алкогольного опьянения потерял память и не может доказать свою невиновность. Служители Фемиды критически отнеслись к такой позиции: улик имелось достаточно, чтобы вынести приговор. Судебное заседание было закрытым.

Виновный приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и 500 тысяч - в пользу дочери.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Гость|12.12.2017 13:32|

утром у 6 гор больницы народу пруд в пруди и никто не видел,не слышал-че то стрранно,рыбаков только больше чем пациентов в больнице

Гость|12.12.2017 13:55|

Есть вещи, которые дороже денег.

Гость|12.12.2017 14:00|

В общем, покупайте своим женщинам электрошокеры. В данной ситуации он очень бы помог. А девушке не оттаскивать надо было урода, а зарядить каблуком уроду в затылок - он бы сразу лег.

Гость|12.12.2017 14:20|

9 лет это не срок для ранее судимого ! Судьи и прокурор пожалели

Имя: Гость
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