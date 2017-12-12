12.12.2017 | 13:05

Октябрьский районный суд Пензы вынес приговор 25-летнему жителю города. В мае 2017 года он освободился из колонии-поселения, а утром 29 июля совершил сразу несколько преступлений. Это были насильственные действия сексуального характера, изнасилование и угроза убийством.

У пруда возле горбольницы № 6 горожанин увидел шедших мимо двух женщин - мать и дочь - и решил удовлетворить свою похоть. Он накинул на голову и лицо рубашку, неожиданно схватил старшую из прохожих за руку и ударил ее по голове. Женщина упала, а ее дочь принялась оттаскивать преступника и звать на помощь.

Но пьяный мужчина ударил девушку кулаком по лицу, а мать повалил на землю и начал избивать, грозил свернуть ей шею и переломать ноги, требовал не мешать насиловать ее дочь.

Затем он схватил девушку за волосы, бросил на лежавшую мать и, нанося удары, угрожая убить и изувечить, стащил с нее одежду. Впоследствии при осмотре жертва насильника вся, от головы до ног, оказалась в ссадинах и кровоподтеках.

Мать и дочь отбивались, кричали, звали на помощь. Но агрессор пригрозил, что не отпустит их живыми. Своей яростью он сломил у обеих жертв волю к сопротивлению, а затем изнасиловал девушку, раньше никогда не имевшую интимных отношений, и совершил с ней другие сексуальные действия.

В суде преступник заявил, что никого не бил и не насиловал, просто из-за алкогольного опьянения потерял память и не может доказать свою невиновность. Служители Фемиды критически отнеслись к такой позиции: улик имелось достаточно, чтобы вынести приговор. Судебное заседание было закрытым.

Виновный приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и 500 тысяч - в пользу дочери.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.