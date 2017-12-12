12.12.2017 | 16:38

Сердобский межрайонный следственный отдел направил в суд уголовное дело по обвинению 47-летнего местного жителя в убийстве.

Инцидент произошел вечером 13 октября. Хозяин и его сожительница принимали дома гостей - 36-летнего приятеля и его спутницу. Компания распивала спиртное.

В какой-то момент между гражданскими супругами произошел конфликт. Когда гостья вступилась за женщину, обидчик стал оскорблять их обеих.

Приятель попытался заступиться за дам, но на его замечания агрессор не реагировал. Тогда защитник несколько раз ударил мужчину кулаком по лицу.

Разозлившись еще больше, хозяин достал нож из-под подушки, лежавшей на кровати, и вонзил его в грудь гостя.

Прибывшие на место медики не смогли помочь потерпевшему - он скончался от колото-резаной раны грудной клетки на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Теперь он ожидает суда.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность жителя Сердобска к совершению убийства. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.