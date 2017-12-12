12.12.2017 | 17:24

В Бессоновском районе осужден житель Пензы, культивировавший коноплю и изготавливавший из нее наркотик.

В июне этого года молодой человек арендовал домовладение в Бессоновском районе и занялся криминальным растениеводством. В теплице он высадил в грунт семена дикой конопли. Кусты подрастали, а коноплевод обрывал части растений, измельчал, высушивал и складывал в спичечные коробки. Готовый наркотик он хранил в морозильной камере.

При задержании злоумышленника и осмотре территории домовладения сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 202 спичечных коробка. Общий вес содержащейся в них марихуаны составил 1 кг 146,03 г.

Кроме того, стражи порядка обнаружили части растений общей массой в пересчете на высушенное вещество 427,1 г и 8 кустов конопли массой в пересчете на высушенное вещество 912,4 г.

«Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.