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Криминал | Пензенец набил 202 спичечных коробка выращенной в теплице марихуаной

12.12.2017|17:24
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В Бессоновском районе осужден житель Пензы, культивировавший коноплю и изготавливавший из нее наркотик.

В июне этого года молодой человек арендовал домовладение в Бессоновском районе и занялся криминальным растениеводством. В теплице он высадил в грунт семена дикой конопли. Кусты подрастали, а коноплевод обрывал части растений, измельчал, высушивал и складывал в спичечные коробки. Готовый наркотик он хранил в морозильной камере.

При задержании злоумышленника и осмотре территории домовладения сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 202 спичечных коробка. Общий вес содержащейся в них марихуаны составил 1 кг 146,03 г.

Кроме того, стражи порядка обнаружили части растений общей массой в пересчете на высушенное вещество 427,1 г и 8 кустов конопли массой в пересчете на высушенное вещество 912,4 г.

«Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|12.12.2017 17:36|

Вся область в едином порыве движется к новым успехам и рекордам в аграрном секторе. И даже такой специфичный сегмент растениеводства тоже не отстает от общего тренда.

Гость|12.12.2017 17:43|

Точняк, каждый зарабатывает как может.

Имя: Гость
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