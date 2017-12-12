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Криминал | На Урале пензенский шофер помог собутыльнику поджечь квартиру с трупом

12.12.2017|11:59
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В городе Березовском Свердловской области суд вынес приговор двум мужчинам, оказавшимся совершенно случайно в одно время в одном месте. Первый - 27-летний житель Пензы, трудившийся дальнобойщиком. Второй - 28-летний работник шиномонтажной мастерской, расположенной в поселке Лосином города Березовского.

В конце июня 2016 года пензенец, проезжавший через Лосиный, заехал в мастерскую и попросил шиномонтажника починить колесо фуры. После ремонта мужчины устроили застолье, к ним также присоединились местные молодые люди.

Вскоре пензенец обнаружил, что из его фуры пропали деньги. Сумма была небольшая, однако произошедшее привело шофера в ярость. Вместе с новообретенным приятелем они вооружились битой и монтировкой и направились в Лосиный искать вора.

В поселке они познакомились с одиноким пожилым мужчиной. Пенсионер, надеясь на бесплатную выпивку, пригласил их к себе домой. Когда же выяснилось, что у гостей нет ни спиртного, ни денег, хозяин стал выгонять их из своего жилища.

Разгорелся конфликт, и шиномонтажник на глазах у дальнобойщика начал бить пенсионера руками и ногами, пока не забил до смерти.

Поняв, что мужчина скончался, гости вдвоем подожгли в нескольких местах его квартиру, оставив в ней труп.

Однако преступление было раскрыто. Работник мастерской приговорен к 10 годам колонии строгого режима, пензенский дальнобойщик - к полутора годам колонии общего режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил. В течение 10 суток прокуратура изучит его, после чего будет принято решение о наличии оснований для его обжалования либо об отсутствии таковых», - сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|12.12.2017 12:59|

из новости так и не понятно- кто ж деньги у парня украл то?

Гость|12.12.2017 13:01|

из новости так и не понятно- кто ж деньги у парня украл то?

Я.

Имя: Гость
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