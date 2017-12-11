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Криминал | В Пензе уроженец Иркутской области отобрал у пенсионера деньги

11.12.2017|15:02
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79-летний житель Заречного вместе с сестрой приехал в Пензу на овощной рынок. Но, вместо того чтобы рассматривать товар, он вступил в разговор с незнакомцем, который продавал старинные рубли и копейки.

«Пенсионер приобрел несколько экземпляров монет, после чего, продолжая разговор с продавцом, по просьбе сестры отправился в кафе, чтобы разменять купюру номиналом в пять тысяч рублей для оплаты продуктов. Не разменяв денежные средства, продавец монет на выходе из заведения вырвал из рук пожилого мужчины пятитысячную купюру, после чего скрылся в неизвестном направлении», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по городу Пензе Рафик Чуйкин.

«В это время появляется какой-то гражданин в неизвестном состоянии, начинает мне препятствовать, чтобы я не мог догнать отобравшего деньги. Продавцы сказали, что он убежал в сторону ЦУМа. Я побежал в ту строну, но он уже скрылся. Я был вынужден вызвать полицию», - рассказал потерпевший.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Им оказался 56-летний уроженец Иркутской области, ранее неоднократно судимый. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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