33-летний житель Сердобска отправится в колонию строгого режима за два преступления. В июле мужчину обвинили в угрозе убийством, взяв с него подписку о невыезде.
Когда суд рассматривал его дело, он, не дождавшись оглашения приговора, ушел из зала заседаний со своей знакомой. Подсудимого в его отсутствие приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.
Пока полицейские искали мужчину, чтобы заключить под стражу, он выпил и отправился к сестре. Поняв, что женщины нет дома, он залез в ее квартиру через окно и украл ключи от «Лады-Калины».
«Вдоволь накатавшись на угнанной автомашине, мужчина поставил ее на прежнее место и со своей знакомой отправился в гости. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
По совокупности приговоров за угон и угрозу убийством мужчине назначили наказание в виде 2 лет и 4 месяцев колонии строгого режима.
Не согласившись с решением суда, сердобчанин подал жалобу в Пензенский областной суд, однако приговор оставили без изменения.
Это как работает полиция?!? Злодей спокойно ушёл из зала суда-это раз,выпил и пьяный покатался вдоволь (гибдд ни сном,ни духом)-этом два,потом спокойно выспался у знакомой -это три. Молодцы стражи порядка. Прокуратура почему бездействует?!