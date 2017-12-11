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Криминал | По факту смерти жителя Кузнецкого района возбуждено уголовное дело

11.12.2017|17:47
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Кузнецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел 9 декабря в селе Никольском Кузнецкого района. Недавно вышедший на свободу 44-летний мужчина пришел к своей знакомой. Ее 28-летний сожитель попросил незваного гостя уйти. Получив отказ, он взял в гараже металлическую трубу и ударил ею оппонента по голове.

Когда тот перестал подавать признаки жизни, напавший вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть человека. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он скончался из-за травмы головы.

«В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в причинении смерти потерпевшему. Мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинская, биологическая и дактилоскопическая судебные экспертизы.

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Гость|11.12.2017 18:31|

penzainform.ru писал(a):

уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Чёрт возьми, умышленно сходил в гараж за трубой чтобы пи...ть ей по башке, сделал это. как понимать то???это он не хотел,так получилось?

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