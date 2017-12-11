11.12.2017 | 17:47

Кузнецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел 9 декабря в селе Никольском Кузнецкого района. Недавно вышедший на свободу 44-летний мужчина пришел к своей знакомой. Ее 28-летний сожитель попросил незваного гостя уйти. Получив отказ, он взял в гараже металлическую трубу и ударил ею оппонента по голове.

Когда тот перестал подавать признаки жизни, напавший вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть человека. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он скончался из-за травмы головы.

«В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в причинении смерти потерпевшему. Мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинская, биологическая и дактилоскопическая судебные экспертизы.