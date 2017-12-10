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Криминал | В Пензе вынесли приговор мужчине, сбежавшему из колонии-поселения

10.12.2017|12:59
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В Пензе вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда в отношении мужчины, совершившего побег из колонии-поселения.

22 июня осужденный, воспользовавшись тем, что контроль сотрудников регионального УФСИН был ослаблен, вышел за пределы исправительного учреждения и скрылся. Беглец был задержан только 9 августа в Московской области.

Впоследствии мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За это преступление ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы.

По совокупности приговоров беглецу дали пять лет колонии строгого режима, сообщили в Железнодорожном районном суде.

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