10.12.2017 | 12:59

В Пензе вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда в отношении мужчины, совершившего побег из колонии-поселения.

22 июня осужденный, воспользовавшись тем, что контроль сотрудников регионального УФСИН был ослаблен, вышел за пределы исправительного учреждения и скрылся. Беглец был задержан только 9 августа в Московской области.

Впоследствии мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За это преступление ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы.

По совокупности приговоров беглецу дали пять лет колонии строгого режима, сообщили в Железнодорожном районном суде.