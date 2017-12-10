10.12.2017 | 10:32

32-летний житель Каменки подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего гостя.

По предварительным данным, хозяин квартиры в доме на улице Чернышевского выпивал в компании с 29-летним приятелем. Когда между собутыльниками возникла ссора, старший товарищ избил младшего руками и ногами.

В результате пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными переломами и другими травмами.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.