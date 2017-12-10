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Криминал | В Каменке 29-летний мужчина попал в больницу после застолья

10.12.2017|10:32
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32-летний житель Каменки подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего гостя.

По предварительным данным, хозяин квартиры в доме на улице Чернышевского выпивал в компании с 29-летним приятелем. Когда между собутыльниками возникла ссора, старший товарищ избил младшего руками и ногами.

В результате пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными переломами и другими травмами.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

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Гость|10.12.2017 10:44|

ГДЕ. КОГДА. С КЕМ И СКОЛЬКО. забыл истину.

Имя: Гость
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