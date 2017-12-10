10.12.2017 | 14:22

Ленинский районный суд отправил уроженца Бековского района за разбой в колонию особого режима. Мужчина проведет там семь с половиной лет.

На дело преступник ходил трижды, выбирал для этого массажные салоны и сауну. Он регулярно проводил там время, но как-то раз задумал не платить мастерам деньги, а наоборот, забрать средства, полученные от других клиентов.

«Я сидел выпивал у них и решил ограбить. Вытащил отвертку из кармана, приставил к горлу и, угрожая, приказал отдать мне наличные. Она достала, отдала мне деньги - и я убежал», - рассказал следствию подозреваемый.

Мужчине достались 12 000 рублей. Следующие два нападения принесли ему еще около 15 тысяч. Когда преступника задержали, свою вину он признал, ущерб потерпевшим возместил, но на суде от дачи показаний отказался.

Выяснилось, что на совести мужчины еще и умышленное причинение вреда здоровью односельчанина. Неприятности с законом были у него и ранее.

«Отягчающим наказание обстоятельством суд признал наличие в действиях осужденного особо опасного рецидива преступлений, поскольку он, будучи ранее трижды судим в совершеннолетнем возрасте за совершение тяжких преступлений к реальному лишению свободы, вновь совершил умышленное особо тяжкое и тяжкие преступления», - пояснила помощник председателя Ленинского районного суда города Пензы Елена Полякова.

Приговор еще не вступил в законную силу.