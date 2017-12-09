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Криминал | Мужчину, укравшего у своего знакомого телефон и деньги, ожидает суд

09.12.2017|15:08
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Телефон стал причиной раздора двух товарищей. 24-летний житель Пензы сообщил в полицию о пропаже средства связи и денег в сумме 3 700 рублей из собственной квартиры.

«Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что накануне он встретил своего знакомого, с которым они распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства потерпевшего. После застолья заявитель пошел спать в другую комнату, а когда проснулся, то знакомого уже не было в квартире», - сообщил начальник отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Владимир Блясов.

Гостя нашли, он сразу во всем сознался, написал явку с повинной и вернул телефон. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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