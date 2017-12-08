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Криминал | Житель Никольска угнал ВАЗ-2111 с оставленными в замке ключами

08.12.2017|10:04
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Районный суд приговорил 26-летнего жителя Никольска к условному сроку за угон автомобиля.

25 июля в период между 15:45 и 16:00 мужчину заинтересовал припаркованный около одного из домов ВАЗ-2111. Он открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля и сел в салон. В замке зажигания мужчина увидел ключ и решил прокатиться. Он перебрался на водительское сиденье, завел мотор и уехал.

Однако поездка закончилась неудачно: на улице Пугачевской угонщик не справился с управлением и слетел в кювет, повредив автомобиль.

При вынесении приговора учитывалось, что подсудимый частично возместил 58-летнему владельцу машины материальный ущерб, а также наличие у мужчины на иждивении беременной сожительницы и двух малолетних детей женщины.

После рассмотрения уголовного дела в особом порядке угонщику назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Данный приговор участниками уголовного судопроизводства обжалован не был и вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

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