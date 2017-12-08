08.12.2017 | 11:12

В Нижнем Ломове вынесли приговор 33-летнему мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих малолетних дочерей.

По данным следствия, в июле 2016 года дети приехали из Пензы к отцу на каникулы в одно из сел Нижнеломовского района. Родители были в разводе.

«В один из дней июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя беспомощное состояние девочек, поочередно совершил в отношении дочерей действия сексуального характера», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области.

Через несколько недель сельчанин совершил то же самое с младшей дочерью.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.