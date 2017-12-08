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Криминал | В Нижнеломовском районе 33-летнего отца осудили за насилие над дочерьми

08.12.2017|11:12
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В Нижнем Ломове вынесли приговор 33-летнему мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих малолетних дочерей.

По данным следствия, в июле 2016 года дети приехали из Пензы к отцу на каникулы в одно из сел Нижнеломовского района. Родители были в разводе.

«В один из дней июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя беспомощное состояние девочек, поочередно совершил в отношении дочерей действия сексуального характера», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области.

Через несколько недель сельчанин совершил то же самое с младшей дочерью.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|08.12.2017 11:21|

РАССТРЕЛЯТЬ!!!

Гость|08.12.2017 11:21|

Отец?!

Гость|08.12.2017 11:33|

Реалии современной России.(спасибо президенту за заботу о нравственном здоровье народа.

Гость|08.12.2017 11:34|

маловато дали

Гость|08.12.2017 11:38|

О НЕМ ПОЗАБОТЯТСЯ.УРОТ КАК ИМ ЖИТЬ ТО ТЕПЕРЬ

Гость|08.12.2017 11:38|

Гость писал(a):

маловато дали
Нормально дали. Он все-равно оттуда не выйдет уже.

Гость|08.12.2017 11:41|

ПОЧЕМУ НЕТ СВЕДЕНИЙ О РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕВОЧЕК ИЛИ СУД МОЖЕТ ТОЛЬКО ГАЛОЧКИ СТАВИТЬ.ДЕВЧЕНКАМ КАК ЖИТЬ??? ИМ ПСИХОЛОГОВ НАДО

Гость|08.12.2017 11:41|

При СССР никто и не думал о сексе. Тогда все равно кто ты мужчина, женщина, рабочий , колхозница, интеллигент- или милиционер все равно.

Сексом не занимались.

Гость|08.12.2017 11:44|

Гость писал(a):

ПОЧЕМУ НЕТ СВЕДЕНИЙ О РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕВОЧЕК ИЛИ СУД МОЖЕТ ТОЛЬКО ГАЛОЧКИ СТАВИТЬ.ДЕВЧЕНКАМ КАК ЖИТЬ??? ИМ ПСИХОЛОГОВ НАДО

Вы носите, пожалуйста шапку вязаную или пуховой платок. Колготы плотные или гамаши. Обязательно варежки. И научитесь каплок отключать. ПРИ СССР НИКТО КАПЛОКОМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ. И сексом не занимались. И не думали о мужчинах. Тогда всё равно было кто ты.

Гость|08.12.2017 11:45|

penzainform.ru писал(a):

В один из дней июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя беспомощное состояние девочек, поочередно совершил в отношении дочерей действия сексуального характера»,
Уберите из этой фразы слово мужчина, дабы не оскорблять настоящих мужиков этой падалью, называя и тех и ЭТО мужчинами.

Гость|08.12.2017 11:46|

Гость писал(a):

настоящих мужиков
А они есть в пемзе?

Гость|08.12.2017 11:47|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В один из дней июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя беспомощное состояние девочек, поочередно совершил в отношении дочерей действия сексуального характера»,
Уберите из этой фразы слово мужчина, дабы не оскорблять настоящих мужиков этой падалью, называя и тех и ЭТО мужчинами.

Сам ты мужик позорный!

Гость|08.12.2017 11:52|

В пемзе только и остались бабы да мужики. Дам и господ извели в 1917, а товарищей в 1991. Ешьте, что есть

Гость|08.12.2017 11:53|

Гость писал(a):

Сам ты мужик позорный!
Иногда лучше жевать, чем говорить.

Гость|08.12.2017 11:55|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Сам ты мужик позорный!
Иногда лучше жевать, чем говорить.

Лучше всего не забывать пуховый платок одевать в такую погоду.

И колготки тёплые. А то и правда "мужичком" станешь!!!

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Имя: Гость
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