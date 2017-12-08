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Криминал | В Кузнецке будут судить троих мужчин, обвиняемых в смерти таксиста

08.12.2017|17:50
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В Кузнецке завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех мужчин. В зависимости от их роли в совершении преступления, им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, в угрозе убийством, в угоне с применением насилия и публичном оскорблении представителя власти.

Вечером 7 сентября местные жители 26, 25 и 20 лет, употребив спиртное, вызвали такси. Водитель ВАЗ-2114 довез их до нужного места и попросил расплатиться с ним. Однако молодые люди потребовали отвезти их по другому адресу.

Когда водитель остановился в указанном месте, 26-летний пассажир избил мужчину, затем перетащил его на заднее сиденье, а сам повел машину в сторону села Комаровка Кузнецкого района.

Когда машина остановилась, злоумышленники вытащили таксиста из салона и продолжили избиение. Они наносили удары руками, ногами и бревном по голове и телу потерпевшего.

От полученной травмы головы 52-летний мужчина скончался на месте происшествия, а преступники скрылись на его автомобиле. Тело убитого на следующий день обнаружил тракторист.

26-летний обвиняемый был замешан и в другом инциденте. 26 августа молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседом по общежитию. В ходе конфликта злоумышленник взял нож и стал угрожать мужчине убийством. Тот испугался агрессии и выпрыгнул в окно со второго этажа.

Также было установлено, что 4 сентября во время задержания за административное правонарушение обвиняемый оскорбил сотрудника отдела вневедомственной охраны по Кузнецку.

Сейчас преступники заключены под стражу. Уголовное дело готовится для передачи в суд.

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