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Криминал | В Каменке отчим-«педагог» бил и привязывал веревкой 6-летнюю девочку

08.12.2017|15:24
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34-летний житель Каменки предстанет перед судом: он обвиняется истязании своей 6-летней падчерицы.

По данным следствия, с 9 по 19 октября 2017 года мужчина систематически бил ребенка руками по голове и лицу, а также ремнем и электрическим шнуром по телу и ногам.

Кроме того, он привязывал падчерицу веревкой за ногу к кровати, оставляя одну дома на долгое время без присмотра взрослых. Один раз отчим, отвязав вечером девочку от кровати, оставил ее без пищи до утра.

Мужчина объяснял такое отношение к девочке воспитательными целями и жаловался, что она не слушается его и плохо себя ведет.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала кровоподтеки и ссадины на лице и теле девочки, которые не расцениваются как вред здоровью.

Сотрудники органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних изъяли девочку из семьи.

«На протяжении всего периода предварительного следствия обвиняемый по решению суда находится под стражей. Собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению истязания малолетней. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|08.12.2017 16:02|

Лет 20 дать пусть подумает и заодно перевоспитают его самого

Гость|08.12.2017 16:04|

Он конечно садист, но куда смотрела мама девочки!?

Гость|08.12.2017 16:11|

penzainform.ru писал(a):

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала кровоподтеки и ссадины на лице и теле девочки, которые не расцениваются как вред здоровью.
а как же они тогда расцениваются? А нарушенная психика - это разве не вред здоровью? Дать ему пару раз лопатой по морде для воспитательных целей и никого вреда для здоровья... все только на пользу

Гость|08.12.2017 16:18|

лопатой по морде нужно дать сначала горе мамаше. она променяла родного ребёнка на то что в штанах у чужого мужика. органам опеки нужно взять семью на контроль.пока ребёнок ещё жив и до конца не изуродован.

Гость|08.12.2017 16:36|

Гость писал(a):

лопатой по морде нужно дать сначала горе мамаше. она променяла родного ребёнка на то что в штанах у чужого мужика. органам опеки нужно взять семью на контроль.пока ребёнок ещё жив и до конца не изуродован.
ТОЧНО❗️

Гость|08.12.2017 16:38|

Мамаше вместе с отчим по морде лопатой.

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