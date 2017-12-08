08.12.2017 | 15:24

34-летний житель Каменки предстанет перед судом: он обвиняется истязании своей 6-летней падчерицы.

По данным следствия, с 9 по 19 октября 2017 года мужчина систематически бил ребенка руками по голове и лицу, а также ремнем и электрическим шнуром по телу и ногам.

Кроме того, он привязывал падчерицу веревкой за ногу к кровати, оставляя одну дома на долгое время без присмотра взрослых. Один раз отчим, отвязав вечером девочку от кровати, оставил ее без пищи до утра.

Мужчина объяснял такое отношение к девочке воспитательными целями и жаловался, что она не слушается его и плохо себя ведет.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала кровоподтеки и ссадины на лице и теле девочки, которые не расцениваются как вред здоровью.

Сотрудники органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних изъяли девочку из семьи.

«На протяжении всего периода предварительного следствия обвиняемый по решению суда находится под стражей. Собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению истязания малолетней. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.