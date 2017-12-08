08.12.2017 | 16:02

Бессоновский районный суд отправил жителя Пензы в колонию на 4 года и 6 месяцев за пересылку наркотиков.

В июле 2017 года мужчина отправил из Москвы в село Бессоновского района заказное письмо. В конверте находилось 0,601 г наркотического вещества.

Письмо должен был получить местный житель, чтобы затем передать его вернувшемуся из Москвы отправителю. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали получателя и изъяли у него наркотик.

В суде отправитель признал свою вину и рассказал, что купил наркотическое средство в Москве для личного употребления.

Суд назначил мужчине наказание ниже низшего предела, учитывая все отягчающие и смягчающие обстоятельства. Он проведет четыре с половиной года в колонии строгого режима.