08.12.2017 | 15:35

51-летний житель Кузнецка подозревается в причинении смерти соседу по неосторожности.

Инцидент произошел 1 декабря. 70-летний пенсионер пригласил мужчину в гости, чтобы вместе выпить. В процессе между ними произошел конфликт. Сосед ударил хозяина дома в грудь, и он упал на металлические фляги. После этого мужчина попросил обидчика уйти, что тот и сделал.

«Тело потерпевшего на следующий день обнаружил его брат. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 70-летнего мужчины наступила от тупой травмы груди и живота», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.