Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 дек 2017|16:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.64  |  $  59.28
 

Криминал | 70-летний кузнечанин скончался после застолья с соседом

08.12.2017|15:35
Печать

51-летний житель Кузнецка подозревается в причинении смерти соседу по неосторожности.

Инцидент произошел 1 декабря. 70-летний пенсионер пригласил мужчину в гости, чтобы вместе выпить. В процессе между ними произошел конфликт. Сосед ударил хозяина дома в грудь, и он упал на металлические фляги. После этого мужчина попросил обидчика уйти, что тот и сделал.

«Тело потерпевшего на следующий день обнаружил его брат. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 70-летнего мужчины наступила от тупой травмы груди и живота», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!