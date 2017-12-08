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Криминал | 60-летняя жительница р. п. Беково ворвалась в чужой дом в поисках мужа

08.12.2017|11:47
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Жительница рабочего поселка Беково осуждена за незаконное проникновение в жилище.

Сентябрьским вечером 60-летней подсудимой на мобильный телефон позвонила подруга, работавшая продавцом в продовольственном магазине, и сообщила, что муж собеседницы закупил много спиртного и продуктов и куда-то отправился.

Так как в дом супруг не вернулся, женщина решила сама его разыскать и привести. По ее расчетам, он мог находиться в доме, где местные жители периодически устраивали застолья. Туда-то и отправилась бековчанка на поиски.

В окнах дома горел свет. Не сомневаясь, что муж находится именно здесь, женщина начала стучаться в запертую дверь. Хозяйка крикнула рвавшейся в дом односельчанке, чтобы та уходила: ее мужа она не видела и в доме его нет. Однако эти слова лишь укрепили уверенность разгневанной пенсионерки в том, что ее благоверный находится внутри и прячется от нее.

Сельчанка удвоила усилия и сумела открыть дверь. Вбежав внутрь, она тщательно осмотрела все комнаты, не обращая внимания на заверения хозяйки в том, что ее мужа здесь нет, и просьбы уйти.

Наконец, обойдя весь дом и убедившись в отсутствии в нем супруга, пожилая женщина покинула чужое жилище.

«Вину в преступлении подсудимая полностью признала и раскаялась в содеянном. Принимая во внимание все обстоятельств дела, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|08.12.2017 12:01|

Это типа должно создавать положительный образ прокуратуры?

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