07.12.2017 | 12:13

В Городищенском районе 51-летняя женщина, уже имеющая судимость, обвинила своего брата в краже, которой не было.

В середине февраля 2017 года она позвонила в дежурную часть и рассказала, что у нее из сарая похитили вещи. На следующий день женщина передала полицейскому письменное заявление, в котором назвала вором своего брата. Кражу он якобы совершил летом 2016 года. Перед принятием заявления гражданку предупредили, что за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность.

В ходе проверки выяснилось, что о краже женщина солгала. Вещи, об исчезновении которых она сообщила, обнаружили и изъяли при осмотре ее дома.

«В связи с этим в возбуждении уголовного дела о краже отказано за отсутствием события преступления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Следователи выяснили, что женщина донесла на брата из-за личной неприязни. За совершенное преступление она предстанет перед судом.