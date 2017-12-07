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Криминал | Жительницу Городищенского района будут судить за ложный донос на брата

07.12.2017|12:13
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В Городищенском районе 51-летняя женщина, уже имеющая судимость, обвинила своего брата в краже, которой не было.

В середине февраля 2017 года она позвонила в дежурную часть и рассказала, что у нее из сарая похитили вещи. На следующий день женщина передала полицейскому письменное заявление, в котором назвала вором своего брата. Кражу он якобы совершил летом 2016 года. Перед принятием заявления гражданку предупредили, что за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность.

В ходе проверки выяснилось, что о краже женщина солгала. Вещи, об исчезновении которых она сообщила, обнаружили и изъяли при осмотре ее дома.

«В связи с этим в возбуждении уголовного дела о краже отказано за отсутствием события преступления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Следователи выяснили, что женщина донесла на брата из-за личной неприязни. За совершенное преступление она предстанет перед судом.

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Гость|07.12.2017 12:25|

Подбросили по-любому.

Гость|07.12.2017 13:18|

penzainform.ru писал(a):

В середине февраля 2017 года она позвонил
penzainform.ru писал(a):
Кражу он якобы совершил летом 2016
А что ж так долго звонила

Имя: Гость
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