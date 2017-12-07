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Криминал | Житель Тамалинского района из ревности сломал мужчине височную кость

07.12.2017|15:05
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23-летний житель села Большая Сергеевка проведет два года и один месяц в колонии общего режима за нанесение тяжкого вреда здоровью нового приятеля своей бывшей возлюбленной.

В ночь с 12 на 13 июля молодой человек ехал по селу Вишневому и увидел ее машину около одного из гаражей. Подойдя ближе, парень позвал девушку на улицу.

На его голос вышел мужчина, одетый в одни штаны и кроссовки. Поняв, что это новый приятель девушки, подсудимый два раза ударил его по лицу. Потерпевший отшатнулся и стукнулся головой и левым боком о металлические ворота.

В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, закрытый вдавленный оскольчатый перелом левой височной кости и другие повреждения, опасные для жизни.

На суде молодой человек признал свою вину частично, заявив, что действительно ударил потерпевшего, но тяжелые травмы тот получил из-за падения и удара о металлическую кровать.

При вынесении приговора учитывалось, что виновный был награжден медалями Министерства обороны России «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За спасенье погибавших» (последнюю он получил по указу Президента РФ).

Во время происшествия он находился на испытательном сроке за совершение преступления средней тяжести. Поэтому суд частично присоединил первое наказание ко второму и приговорил молодого человека к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен компенсировать потерпевшему моральный ущерб в размере 60 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда, молодой человек не согласился с приговором и подал апелляцию, которая еще не рассмотрена.

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