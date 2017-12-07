07.12.2017 | 11:54

Бывший начальник ОГИБДД отделения МВД России по Тамалинскому району признан виновным в превышении должностных полномочий.

В декабре 2016 года к мужчине обратился родственник, которого в 2015-м лишили права управления транспортом на полтора года. Он просил вернуть ему водительское удостоверение.

Сотрудник полиции знал, что, хоть положенный срок и истек, но теоретический экзамен родственник повторно не сдавал. Несмотря на это, он вернул права, чтобы в дальнейшем извлечь материальную выгоду.

За свою услугу представитель правоохранительных органов в несколько приемов получил от родственника не менее 100 литров бензина АИ-92.

«Противоправные действия сотрудника полиции повлекли существенное нарушение интересов общества и государства, выразившееся в дезорганизации работы отделения полиции, подрыве и умалении авторитета правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге экс-начальнику назначили наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.