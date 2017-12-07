Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|13:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

Криминал | В Тамале экс-начальник отделения ГИБДД выдал родственнику права за бензин

07.12.2017|11:54
Печать

Бывший начальник ОГИБДД отделения МВД России по Тамалинскому району признан виновным в превышении должностных полномочий.

В декабре 2016 года к мужчине обратился родственник, которого в 2015-м лишили права управления транспортом на полтора года. Он просил вернуть ему водительское удостоверение.

Сотрудник полиции знал, что, хоть положенный срок и истек, но теоретический экзамен родственник повторно не сдавал. Несмотря на это, он вернул права, чтобы в дальнейшем извлечь материальную выгоду.

За свою услугу представитель правоохранительных органов в несколько приемов получил от родственника не менее 100 литров бензина АИ-92.

«Противоправные действия сотрудника полиции повлекли существенное нарушение интересов общества и государства, выразившееся в дезорганизации работы отделения полиции, подрыве и умалении авторитета правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге экс-начальнику назначили наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

0
0
0
0
 
Гость|07.12.2017 12:12|

Андрюхе что ли впаяли?

Гость|07.12.2017 12:14|

по-моему мнению, начальник управления дпс не следит за своими подчиненными.

служба собственной безопасности - никакая.

полный бардак там.

Гость|07.12.2017 12:15|

Вот ведь ж гад какой, с родственника бензин взял! И не стыдно?

(А вообще так интересно, в атмосфере общей антикоррупционной истерии государственное должностное лицо из правоохранительных органов фактически за взятку и служебный подлог всего-то отстранен от кормушки на пару лет)

Гость|07.12.2017 12:20|

Гость писал(a):

органов фактически за взятку и служебный подлог всего-то отстранен от кормушки на пару лет
Это всего лишь формулировка. отстранен навсегда, на госслужбу не возьмут по причине судимости.

Гость|07.12.2017 12:23|

За коррупцию в рядах полиции нужно многократно усиливать наказание-чтобы не повадно было. Огромный штраф,моментальное увольнение и реальный срок не менее 2_х лет.

Гость|07.12.2017 12:47|

кваа-кваа... по-моему мнению, мне бы хотелось...

Гость|07.12.2017 13:00|

Лучше квааа-квааа, чем кукареку...

Гость|07.12.2017 13:23|

Гость писал(a):

Вот ведь ж гад какой, с родственника бензин взял!
До чего сотрудники дошли, уже родственников за людей не считают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!