07.12.2017 | 13:46

Пензенский районный суд приговорил укусившую инспектора ДПС женщину к двум годам лишения свободы условно.

Инцидент произошел 19 августа в селе Богословка. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, усомнившись в трезвости водителя. Его пьяная сожительница, находившаяся в машине, решила помешать правоохранителям зафиксировать состояние мужчины и оформить на него протокол.

Пассажирка несколько раз ударила одного из инспекторов по голове, а также укусила его за предплечье (на нем остались раны, ссадины и кровоподтек).

За применение насилия в отношении представителя власти злоумышленница оказалась на судебной скамье.

«При назначении наказания суд учитывал, что она, имея неснятую и непогашенную судимость за совершение преступления небольшой тяжести (нарушение неприкосновенности жилища), вновь совершила преступление против порядка управления, относящееся к категории средней тяжести; по месту жительства характеризуется удовлетворительно - как лицо, ведущее пассивный образ жизни, на которое жалоб не поступало», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. За непогашенную судимость она заплатит штраф в размере 6 000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.