06.12.2017 | 16:46

В Пачелме бывший инспектор ДПС обвиняется в служебном подлоге. Мужчине инкриминируется внесение ложных сведений в документы.

4 августа инспектор остановил автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился житель Пачелмы 1988 года рождения, не имевший права управления транспортными средствами.

При участии одного понятого сотрудник ГИБДД отстранил водителя от управления машиной и провел его освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью анализатора паров этанола. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе оказалась в пределах допустимой нормы (ниже 1,6 мг/л).

Оформляя протокол, инспектор ДПС около отдела полиции попросил мужчину, не присутствовавшего при освидетельствовании водителя, подписать составленные документы в качестве второго понятого.

«Кроме того, сотрудник полиции, зная, что понятые не принимали участие в задержании им транспортного средства, собственноручно внес в соответствующий протокол заведомо ложные сведения об участии понятых и поставил от их имени подписи», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

В ночь на 5 августа инспектор осознал, что незаконно возбудил в отношении водителя административное дело за управление машиной в состоянии опьянения.

«Желая скрыть от руководства свой непрофессионализм и избежать привлечения к ответственности, он внес в составленные ранее документы заведомо ложные исправления, намеренно изменив рукописным способом сведения о наличии абсолютного этилового спирта в выдыхаемом потерпевшим воздухе, указав концентрацию выше 1,6 мг/л», - пояснили в следственном управлении.

Впоследствии производство по делу в отношении водителя было прекращено.

Уголовное дело инспектора направлено в суд для рассмотрения по существу.