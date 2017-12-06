Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|17:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Криминал | В Пачелме инспектора ДПС обвиняют во внесении ложных сведений в протокол

06.12.2017|16:46
Печать

В Пачелме бывший инспектор ДПС обвиняется в служебном подлоге. Мужчине инкриминируется внесение ложных сведений в документы.

4 августа инспектор остановил автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился житель Пачелмы 1988 года рождения, не имевший права управления транспортными средствами.

При участии одного понятого сотрудник ГИБДД отстранил водителя от управления машиной и провел его освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью анализатора паров этанола. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе оказалась в пределах допустимой нормы (ниже 1,6 мг/л).

Оформляя протокол, инспектор ДПС около отдела полиции попросил мужчину, не присутствовавшего при освидетельствовании водителя, подписать составленные документы в качестве второго понятого.

«Кроме того, сотрудник полиции, зная, что понятые не принимали участие в задержании им транспортного средства, собственноручно внес в соответствующий протокол заведомо ложные сведения об участии понятых и поставил от их имени подписи», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

В ночь на 5 августа инспектор осознал, что незаконно возбудил в отношении водителя административное дело за управление машиной в состоянии опьянения.

«Желая скрыть от руководства свой непрофессионализм и избежать привлечения к ответственности, он внес в составленные ранее документы заведомо ложные исправления, намеренно изменив рукописным способом сведения о наличии абсолютного этилового спирта в выдыхаемом потерпевшим воздухе, указав концентрацию выше 1,6 мг/л», - пояснили в следственном управлении.

Впоследствии производство по делу в отношении водителя было прекращено.

Уголовное дело инспектора направлено в суд для рассмотрения по существу.

0
0
0
0
 
Гость|06.12.2017 17:07|

Мусоров стали сокращать потихонечку. Уже денег нет им платить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!