05.12.2017 | 10:56

Во вторник, 5 декабря, вступил в силу приговор 45-летней жительнице Белинского района, признанной виновной в ложном доносе о краже.

Сентябрьским днем женщина обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности ее знакомого. По словам сельчанки, друг сожителя якобы похитил из ее дома пылесос и мультиварку.

«По данному заявлению ОМВД России по Белинскому району была проведена проверка, в результате которой обстоятельства не подтвердились», - сообщили в Белинском районном суде.

За заведомо ложный донос женщине, имеющей непогашенную судимость за тяжкое преступление, назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.