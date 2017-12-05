В Малосердобинском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Его инициировала прокуратура по результатам проведенной проверки.
Выяснилось, что 32-летний местный житель не заботится о воспитании, содержании и обучении двоих своих сыновей - 10 и 14 лет. Мужчина злоупотребляет спиртным и в состоянии опьянения беспричинно кричит на детей, оскорбляет их и систематически избивает.
Одной из причин, по которым детям наносились побои, был отказ идти в магазин за спиртным для отца.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района.
«Начальнику межрайонного отдела полиции внесено представление об устранении нарушений законодательства о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Представление находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.