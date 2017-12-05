05.12.2017 | 12:30

В Малосердобинском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Его инициировала прокуратура по результатам проведенной проверки.

Выяснилось, что 32-летний местный житель не заботится о воспитании, содержании и обучении двоих своих сыновей - 10 и 14 лет. Мужчина злоупотребляет спиртным и в состоянии опьянения беспричинно кричит на детей, оскорбляет их и систематически избивает.

Одной из причин, по которым детям наносились побои, был отказ идти в магазин за спиртным для отца.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района.

«Начальнику межрайонного отдела полиции внесено представление об устранении нарушений законодательства о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Представление находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.