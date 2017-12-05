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Криминал | В Пензе двое парней подозреваются в оборудовании наркотайников

05.12.2017|13:23
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В воскресенье, 3 декабря, сотрудники Росгвардии при патрулировании Октябрьского района Пензы получили сообщение о молодых людях, делавших закладки наркотиков возле одного из домов на Ладожской улице, и описание автомобиля, на котором они передвигались.

Прибывшие по адресу бойцы заметили выезжавшую из двора машину, она подходила по внешнему виду под установочные данные. Водитель при виде автомобиля росгвардейцев моментально развернулся и ринулся обратно.

После недолгого преследования стражи порядка остановили и задержали подозреваемых, одному из которых оказалось 19 лет, другому 20. На место прибыла следственно-оперативная группа, и парней передали полицейским.

«При досмотре в присутствии понятых личных вещей одного из задержанных правоохранители изъяли 15 полиэтиленовых пакетиков с веществом растительного происхождения. Вещество направлено на экспертное исследование», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

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