05.12.2017 | 13:23

В воскресенье, 3 декабря, сотрудники Росгвардии при патрулировании Октябрьского района Пензы получили сообщение о молодых людях, делавших закладки наркотиков возле одного из домов на Ладожской улице, и описание автомобиля, на котором они передвигались.

Прибывшие по адресу бойцы заметили выезжавшую из двора машину, она подходила по внешнему виду под установочные данные. Водитель при виде автомобиля росгвардейцев моментально развернулся и ринулся обратно.

После недолгого преследования стражи порядка остановили и задержали подозреваемых, одному из которых оказалось 19 лет, другому 20. На место прибыла следственно-оперативная группа, и парней передали полицейским.

«При досмотре в присутствии понятых личных вещей одного из задержанных правоохранители изъяли 15 полиэтиленовых пакетиков с веществом растительного происхождения. Вещество направлено на экспертное исследование», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Управлении Росгвардии по Пензенской области.