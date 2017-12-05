05.12.2017 | 15:45

Завершилось расследование уголовного дела с участием заложниц.

6 октября в сауне на улице Бакунина 32-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал причиной конфликта. Он лишил свободы двух сотрудниц.

«Мужчина, закрыв изнутри входную дверь на запорное устройство, из имеющейся при себе сумки достал сигнальный пистолет и охолощенный автомат Калашникова, после чего направил их на девушек 1991 и 1999 годов рождения и высказал в их адрес запрет покидать помещение без его разрешения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Он также сковал потерпевших наручниками и стал угрожать им сувенирным ножом и муляжом ручной гранаты. На помощь девушкам пришли сотрудники Росгвардии, которые обезвредили злоумышленника.

«В отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время органами следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность мужчины к незаконному лишению свободы двух лиц. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавила Татьяна Махницкая.