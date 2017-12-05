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Криминал | Из дачного дома на станции Рамзай украли четыре телевизора

05.12.2017|16:58
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61-летняя владелица дачного дома на станции Рамзай в Мокшанском районе обнаружила, что у нее украли четыре телевизора, электрическую плитку, сумку-холодильник, посуду и электропроводку. Воры проникли внутрь, вскрыв дверной замок.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, приехавшие на место происшествия, выяснили, что преступление совершил 46-летний местный житель, который ранее уже был судим.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|05.12.2017 17:24|

penzainform.ru писал(a):

у нее украли четыре телевизора
А почему не восемь? На квантовых точках?

Имя: Гость
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