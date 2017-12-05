05.12.2017 | 16:58

61-летняя владелица дачного дома на станции Рамзай в Мокшанском районе обнаружила, что у нее украли четыре телевизора, электрическую плитку, сумку-холодильник, посуду и электропроводку. Воры проникли внутрь, вскрыв дверной замок.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, приехавшие на место происшествия, выяснили, что преступление совершил 46-летний местный житель, который ранее уже был судим.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.