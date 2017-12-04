04.12.2017 | 14:44

В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы двух девушек в сауне на улице Бакунина.

Инцидент имел место вечером 6 октября. 32-летний злоумышленник, угрожая оружием, взял в заложники двух девушек 18 и 26 лет. Третья успела спрятаться в одном из помещений сауны, так что агрессор не знал о ее присутствии.

Мужчина закрыл здание изнутри, достал из своей сумки сигнальный пистолет и охолощенный автомат АК, направил их в сторону потерпевших и запретил покидать баню без его разрешения.

«Также с целью исключения побега девушек он достал наручники, браслеты которых застегнул на руках потерпевших, сковав их между собой. Кроме того, он демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Спустя некоторое время потерпевших освободили сотрудники специального отряда быстрого реагирования регионального управления Росгвардии.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.