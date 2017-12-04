04.12.2017 | 13:49

29-летний житель Пензы хотел приобрести полис ОСАГО через Интернет. Для этого он оформил заявку на одном из сайтов и перевел за документ 4 000 рублей с банковской карты. Полис мужчине должны были прислать на почту, однако этого так и не произошло.

Тогда пострадавший обратился с заявлением в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина признался, что знал о таком виде мошенничества.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Полицейские принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.