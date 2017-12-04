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Криминал | Городищенец лишился денег в надежде купить группу в соцсети

04.12.2017|09:33
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В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества. С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратился 30-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что перечислил 3 500 рублей неизвестному лицу в надежде купить группу в социальной сети «ВКонтакте». Сообщение с предложением он получил ранее.

«В настоящее время доступ к странице данного пользователя заблокирован, а переписка прекращена», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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Гость|04.12.2017 10:16|

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