В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества. С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратился 30-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что перечислил 3 500 рублей неизвестному лицу в надежде купить группу в социальной сети «ВКонтакте». Сообщение с предложением он получил ранее.
«В настоящее время доступ к странице данного пользователя заблокирован, а переписка прекращена», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
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