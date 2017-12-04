04.12.2017 | 09:33

В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества. С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратился 30-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что перечислил 3 500 рублей неизвестному лицу в надежде купить группу в социальной сети «ВКонтакте». Сообщение с предложением он получил ранее.

«В настоящее время доступ к странице данного пользователя заблокирован, а переписка прекращена», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.