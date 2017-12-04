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Криминал | Двое жителей Лунинского района расплатились за картофель фальшивкой

04.12.2017|14:17
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Двое жителей Лунинского района 32 и 40 лет осуждены за мошенничество по предварительному сговору.

В августе мужчины подъехали на машине к автобусной остановке в с. Атмис Нижнеломовского района, где сельчанин продавал картофель.

Договорившись о приобретении у него 10 ведер картофеля по 200 рублей за каждое, они отправились к дому продавца, чтобы накопать необходимое количество. Погрузив товар, злоумышленники расплатились билетом банка приколов «5 000 дублей».

Фермер принял фальшивку за подлинную купюру и дал мошенникам 3 000 рублей в качестве сдачи.

«Кроме того, немногим ранее один из злоумышленников ввиду внезапно возникшего преступного умысла тайно похитил лежавшие на диване в жилой комнате потерпевшего деньги в сумме 3 000 рублей», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

В итоге обоих мужчин признали виновными в мошенничестве, а одного из них еще и в совершении кражи. С учетом наличия непогашенных судимостей каждому назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

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