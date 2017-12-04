04.12.2017 | 12:50

36-летнему жителю Бековского района вынесли приговор за причинение вреда здоровью средней тяжести и три разбойных нападения.

12 мая мужчина в Бекове, будучи пьяным, поссорился со знакомым и, выхватив из его рук металлическую трубу, ударил ей приятеля. Это повлекло длительное расстройство здоровья потерпевшего.

20 мая бековчанин опять-таки в состоянии алкогольного опьянения пришел в один из массажных салонов Пензы как клиент и в гостевой комнате набросился на сотрудницу. Одной рукой он взялся за ее кофту, второй приставил к шее потерпевшей отвертку, угрожая убийством в случае, если та откажется передать ему деньги. Получив 12 000 рублей, злоумышленник скрылся с места преступления.

22 мая мужчина совершил то же злодеяние в одной из пензенских саун, правда, на этот раз в его арсенале было две отвертки. Своими действиями он нанес организации ущерб на сумму 3 000 рублей.

На следующий день сельчанин решил снова наведаться в массажный салон. Попав в комнату для посетителей, он подошел к той же самой сотруднице и, действуя по уже знакомой схеме с неизменной отверткой в руке, вытребовал у заложницы 6 700 рублей. Еще 4 500 рублей ему отдала вторая работница, находившаяся в том же помещении.

Впоследствии мужчина признал свою вину во всех злодеяниях, но давать показания отказался.

При вынесении вердикта суд учел, что обвиняемый ранее трижды отбывал реальные сроки за совершение умышленных тяжких преступлений. Кроме того, каждый раз разбойник шел на дело в пьяном виде.

Путем частичного сложения наказаний его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в Ленинском районном суде.